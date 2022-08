La Juventus recupera due titolari per la partita contro la Fiorentina

La Juventus recupera due pedine fondamentali in vista della partita con la Fiorentina. Già sabato contro la Roma, infatti, riprenderanno il loro posto in campo il portiere Wojciech Szczesny e il difensore Leonardo Bonucci.

Due partite, la prossima e quella del turno infrasettimanale, per rimettere minuti nelle gambe e prepararsi alla sfida di sabato 3 settembre contro la Fiorentina. Partita alla quale, però, non prenderà parte Paul Pogba che settimana prossima tornerà al massimo a correre un po’ in campo.