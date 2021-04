La Juventus recupera un ex viola per il Parma e in vista della Fiorentina, nuovi problemi muscolari per un difensore

Diramate le convocazioni di Andrea Pirlo per Juventus-Parma di questa sera. Una lista da tenere d’occhio anche in vista della partita che la Fiorentina affronterà domenica contro i bianconeri. Out Federico Chiesa dopo l’infortunio all’adduttore, che probabilmente non gli permetterà di esserci nemmeno contro i viola al Franchi. Fuori anche (e questa è la novità) Merih Demiral per un problema muscolare con le sue condizioni che saranno da valutare in vista del prossimo turno di Serie A. Rientra invece a disposizione Federico Bernardeschi dopo essere stato positivo al Coronavirus.