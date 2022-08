La Juventus riparte da Vlahovic: doppietta per il serbo nella vittoria contro il Sassuolo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Tutto facile per la Juventus nella prima giornata di Serie A. Nonostante un primo quarto d’ora in cui il Sassuolo sembrava dominare, i bianconeri hanno portato a casa la vittoria passando in vantaggio con un bel gol al volo di Angel Di Maria.

Dopodiché si è preso la scena Dusan Vlahovic, che ha raddoppiato per mezzo di un rigore abbastanza generoso e poi ha calato il tris nella ripresa siglando la doppietta personale. Il Sassuolo ha tentato qualche squillo ma senza incidere, e così alla fine il risultato è stato di 3-0 per la Juventus.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 3, Juventus 3, Milan 3, Atalanta 3, Fiorentina 3, Inter 3, Lazio 3, Torino 3, Roma 3, Spezia 3, Cremonese 0, Bologna 0, Lecce 0, Monza 0, Empoli 0, Salernitana 0, Udinese 0, Sampdoria 0, Verona 0, Sassuolo 0.