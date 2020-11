La Juventus rischia una crisi economica per colpa di Ronaldo… ed è pronta a metterlo sul mercato!

Non è tutto oro quel che luccica. Le prestazioni di Cristiano Ronaldo stanno certamente facendo comodo alla Juventus, in una stagione dove senza di lui fa veramente fatica. Ma l’acquisto del fenomeno portoghese nasconde un rovescio della medaglia pericoloso. Per sostenere il suo ingaggio, la Juventus rinuncia ormai da un paio d’anni a colpi di spessore sul mercato per non incorrere nelle sanzioni del fair play finanziario. Una situazione non più sostenibile, tanto che secondo Sport i bianconeri metteranno in vendita Ronaldo nel prossimo mercato. 100 milioni la cifra richiesta, per salutare l’ex Real Madrid e liberarsi del suo mostruoso stipendio.

