In vista della finale della finale di Coppa Italia Massimiliano Allegri ritrova una pedina fondamentale per il gioco della sua Juventus. Si tratta del recupero integrale dall’infortunio di Manuel Locatelli, che è tornato a lavorare in gruppo regolarmente. L’ex regista del Sassuolo sarà quindi a disposizione per l’Olimpico mercoledì sera.

La Juventus potrà contare anche su Locatelli nelle prossime due sfide di campionato contro Lazio e Fiorentina, match che sarà decisivo per le sorti della rincorsa all’Europa dei Viola. Il centrocampista bianconero, che era fuori da circa un mese a causa di una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, torna quindi tra i convocabili della rosa di Allegri.