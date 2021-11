La Juventus si gioca mezzo Vlahovic. Ma deve fare i conti anche con la Fiorentina

La Juventus e un interesse concreto per Dusan Vlahovic. I bianconeri affronteranno stasera lo Zenith. Come evidenzia Tuttosport, centrare anche quest’anno la qualificazione agli ottavi porterebbe 25 milioni, che andrebbero a sommarsi ai 51 che il club ha già incassato finora per la partecipazione alla Coppa. In questi tempi di crisi economica per le società calcistiche a causa della pandemia, 25 milioni equivalgono grossomodo a metà del cartellino di Dusan Vlahovic: un tesoretto per tentare l’affondo all’attaccante serbo della Fiorentina già nel mercato di gennaio.

Detto ciò, non è assolutamente certo, anzi, che il club viola voglia trattare con la Juventus un’eventuale cessione di Vlahovic già a gennaio. Le richieste sono tante e il tempo per riflettere ci sarà.