La Juventus si inserisce nella trattativa tra Alvarez e la Fiorentina. Reale interesse dei bianconeri o semplice concorrenza per arrivare a Vlahovic?

Fiorentina-Juventus, una sfida che si è consumata sul campo appena cinque giorni fa, ma che è destinata a continuare anche sul mercato. Le voci dell’interesse dei bianconeri per Vlahovic sono ormai note, ma nelle ultime ore sembra che Nedved e i suoi uomini di mercato abbiano messo gli occhi addosso anche su un obiettivo del mercato viola. Come riporta La Repubblica, sembra difficile, se non impossibile, l’assalto della Vecchia Signora all’attaccante serbo, sia per i tempi, visto che il mercato di gennaio difficilmente regala trasferimenti di tale portata, sia per la concorrenza che farà inevitabilmente lievitare il prezzo.

Tuttavia dall’Argentina arrivano voci di un interessamento dei bianconeri, oltre che della Fiorentina per il dopo Vlahovic, per il talento del River Plate, Julian Alvarez. Il contratto dell’attaccante argentino scadrà nel 2022, motivo per cui la dirigenza dei Millonarios si trova di fronte a un bivio: rinnovare il contratto e poi monetizzare oppure cederlo a gennaio. La clausola rescissoria è di 25 milioni di euro (20 milioni di euro, più 5 se il futuro trasferimento verrà formalizzato negli ultimi dieci giorni di mercato), che rende Alvarez facilmente raggiungibile: versando quella somma si potrà prelevare il 21enne che quest’anno ha realizzato 15 gol, gli stessi della Juventus in campionato, e distribuito 6 assist in 16 partite. Reale interesse dei bianconeri per il giovane argentino, o concorrenza per arrivare comunque all’obiettivo numero uno, ovvero Dusan Vlahovic?