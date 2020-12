La Juventus si prepara alla prossima contro la Fiorentina strapazzando a domicilio il Parma Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo del sabato sera la Juventus vince per 4-0 in casa del Parma. Apre le danze l’ex di turno Kulusevsky al 23′, raddoppia Ronaldo tre minuti dopo. Al 48′ ancora Ronaldo cala il tris bianconero al ‘Tardini’ su un Parma che prova la reazione nel secondo tempo senza però riaprire la gara. All’85’ chiude definitivamente la partita Morata con il suo gol di testa su assist dell’ex viola Bernardeschi. Con questo risultato i bianconeri di Pirlo, che giocheranno la prossima gara tra le mura amiche contro la Fiorentina, si porta al secondo posto in classifica a 27 punti, mentre i ducali di Liverani restano a quota 12 al quindicesimo posto con appena un punto in più dei viola.

La NUOVA CLASSIFICA della Serie A: Milan 28, Juventus, Inter 27, Roma 24, Napoli, Sassuolo 23, Verona 20, Lazio 18, Atalanta 18, Sampdoria 17, Udinese 14, Cagliari 13, Bologna 13, Parma 12, Benevento 12, Spezia 11, Fiorentina 11, Genoa 7, Torino 6, Crotone 6.