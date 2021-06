La Juventus si salva anche questa volta: la UEFA sospende i procedimenti contro i club della Superlega

Non ci sarà nessun provvedimento nei confronti dei club che avevano aderito alla Superlega, tra cui anche la Juventus. I bianconeri rischiavano sanzioni, tra cui potenzialmente anche l’esclusione dalla Champions, che però alla fine non sono arrivate.

Con un comunicato ufficiale, infatti, la Commissione di Appello UEFA ha deciso di sospendere ogni tipo di procedimento disciplinare nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona per le potenziali violazioni dello statuto UEFA in connessione alla nascita della Superlega. I club, dunque, non subiranno alcun procedimento disciplinare fino a nuovo avviso.