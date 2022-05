La Juventus si sbarazza del Venezia grazie a Bonucci. Vlahovic resta ancora a secco di gol Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo delle ore 12:30 la Juventus vince per 2-1 contro il Venezia. Apre le marcature al 7′ Bonucci, ma la partita resta aperta fino al 71′, con il numero 10 degli ospiti Aramu, dopo aver sprecato varie occasioni, trova una splendida conclusione da fuori per realizzare il momentaneo pareggio. Ma cinque minuti dopo è di nuovo Bonucci, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a depositare in porta il pallone del raddoppio bianconero.

Con questa vittoria la Juventus consolida il quarto posto salendo a quota 69, mentre il Venezia resta ultimo in classifica a 22. Da segnalare la prova impalpabile di oggi con la maglia bianconera dell’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, che resta così a secco per tre partite di fila tra campionato e Coppa Italia.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 74, Inter 72, Napoli 70, Juventus 69, Lazio 59, Roma 58, Fiorentina 56, Atalanta 55, Verona 52, Sassuolo 46, Torino 44, Udinese 43, Bologna 42, Empoli 37, Spezia, Sampdoria 33, Cagliari 28, Salernitana* 25, Genoa 25, Venezia 22*.

*una partita in meno