La Juventus si sbilancia: “Domani sera saremo in campo come da calendario”

In seguito alla notizia secondo la quale il Napoli sarebbe stato bloccato nella partenza verso Torino dalla Asl locale, la Juventus, avversaria dei partenopei domani sera, ha confermato tramite un comunicato ufficiale di voler andare ugualmente in campo: “Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”. Nelle prossime ore verrà chiarito se l’incontro verrà disputato oppure rimandato.

