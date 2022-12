La Juventus snobbata dall’ex de Ligt: “Il mio piano era andare in un grande club”

Matthijs de Ligt è stato uno dei grandi acquisti di mercato della Juventus negli ultimi anni. Arrivato nel 2019 dall’Ajax, il centrale difensivo olandese non si è però mai ambientato veramente in quel di Torino. Dopo un inizio fatto di prestazione altalenanti, nel momento in cui ha ritrovato continuità di rendimento de Ligt ha fatto subito le valige passando al Bayern Monaco.

Proprio al podcast Bayern Insider della Bild, de Ligt ha commentato così il suo passaggio al club bavarese, snobbando indirettamente la Juventus: “Al Bayern Monaco sono cresciuto molto e di questo sono felice. Il mio piano era andare a giocare in un grande club, e per ora ha funzionato”.