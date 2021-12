“La Juventus sta pensando di rinunciare al rinnovo di Dybala per puntare tutto su Vlahovic”

A TMW Radio l’opinionista Tancredi Palmeri ha parlato di Vlahovic, ricostruendo la posizione della Juventus nei suoi confronti: “Lo scontro con la Fiorentina è avvenuto perché la Juventus aveva dato garanzie a Vlahovic, e lui si era promesso ai bianconeri. Per questo motivo non ha rinnovato con la Fiorentina. Nel frattempo la società viola, anche per evitare una brutta figura agli occhi dei tifosi, è andata a cercare in giro per l’Europa squadre interessate a Vlahovic“.

E poi continua: “Poi però succede che la Juventus, con tutta la bufera che l’ha travolta in questi giorni, perde le sue certezze nei confronti dell’acquisto di Vlahovic. In questo momento, visti i problemi economici, la società bianconera sta pensando di rinunciare al rinnovo di Dybala, con il rischio quindi di perderlo a zero, per risparmiare soldi da investire su Vlahovic“.