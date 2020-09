La Juventus su Chiesa? Possibile, ma ad una condizione

Sono giorni cruciali per il futuro di Federico Chiesa. Mancano esattamente due settimane alla fine del calciomercato e in questo lasso di tempo la Fiorentina dovrà decidere quale sarà il futuro del classe ’97. La posizione di Commisso è sempre la stessa: in caso di offerta soddisfacente per tutte le parti in causa, Chiesa può andare. Che si traduce con una richiesta di 60 milioni di euro, che complice il contratto in scadenza nel 2022 può scendere a 50. O ancora con un minor esborso di parte cash, ma con l’inserimento di una contropartita economica.

La Juventus potrebbe tornare a stretto giro di posta sul giocatore, magari inserendo nell’affare quel Luca Pellegrini che tanto piace alla Fiorentina. Ma ad una condizione ben precisa, ovvero sia la cessione di almeno uno tra Douglas Costa, che piace in Premier League, e Federico Bernardeschi.