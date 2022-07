La Juventus tenta il sorpasso per Bremer, ma nel frattempo non molla Milenkovic

Dopo aver perso Paulo Dybala, che nelle ultime ore ha accettato la corte della Roma, presto l’Inter potrebbe bissare con Bremer. Il difensore centrale del Torino, con cui i nerazzurri hanno già l’accordo da tempo, è finito nel mirino della Juventus che sta cercando un difensore dopo la cessione di Matthjis de Ligt al Bayern Monaco. Oggi, in tal senso, dovrebbe essere la giornata decisiva per capire quale sarà il suo futuro.

I bianconeri non hanno però intenzione di fermarsi qua: forti degli ottanta milioni in arrivo dalla Germania, vogliono chiudere per due rinforzi in difesa. Oltre al suddetto Bremer, la Juventus continua a seguire con interesse Nikola Milenkovic. La Fiorentina valuta il difensore, in scadenza nel 2023, quindici milioni di euro.