La Juventus torna alla carica per Chiesa e il motivo è dovuto proprio a un ex Fiorentina

Cuadrado scalato terzino, Douglas Costa troppo discontinuo, Bernardeschi bocciato nonostante le ultime presenze dal primo minuto. E’ sulla base di questi tre flop che la Juventus vuole rivoluzionare la fascia destra. E nel mirino ci sono due giocatori che hanno a che fare con la Fiorentina. Uno è Zaniolo, ex viola attualmente in forza alla Roma. L’altro, ovviamente, è Federico Chiesa. Se negli ultimi tempi la Juve sembrava essersi defilata, adesso Paratici vuole tornare all’attacco per aggiudicarselo. Una sorta di staffetta, con Chiesa che andrebbe a sostituire Bernardeschi, autore del percorso Firenze-Torino qualche anno fa. Vedremo se la situazione si ripeterà, e se nel caso avrà gli stessi, disastrosi risultati.

