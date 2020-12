La Juventus travolge il Genoa, mantenendo la Fiorentina a tre punti dalla zona retrocessione Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finita da qualche minuto il posticipo delle 18.00 a Marassi tra Genoa e Juventus.

Succede tutto nel secondo tempo con il match che si sblocca al 57esimo grazie al bel gol di Paulo Dybala che sterza e con il sinistro batte Perin. Poco dopo bella discesa sulla sinistra di Federico Chiesa che scambia con Ronaldo e insacca, ma si alza la bandierina dell’assistente. Altri pochi minuti e il Genoa riesce a trovare il pareggio grazie all’ex Stefano Sturaro, già a quota due in carriera contro l’ex squadra. La Juventus spinge per trovare il vantaggio, ma l’assistente annulla un altro gol ai bianconeri per fuorigioco dopo che Dybala aveva messo in porta in rovesciata. Al 75esimo Rovella interviene scomposto su Cuadrado in area di rigore, penalty inevitabile. Cristiano Ronaldo non sbaglia dal dischetto. All’82esimo da segnalare l’esordio in Serie A di Giuseppe Caso con la maglia del Genoa. Il ventiduenne è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. A tre minuti dalla fine grave errore di Pellegrini che passa la palla a Perin, Morata anticipa il portiere genoano che travolge il bianconero. Ancora rigore, ancora gol, ancora Cristiano Ronaldo. Finisce 1-3 per i bianconeri.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 26, Inter 24, Napoli, Juventus 23, Sassuolo 22, Roma 21, Verona 19, Lazio, Atalanta 17, Udinese 13, Bologna, Cagliari 12, Sampdoria, Benevento 11, Spezia, Parma 10, Fiorentina 9, Torino, Genoa 6, Crotone 5.