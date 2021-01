La Juventus travolge l’Udinese anche con un gol di Chiesa e l’aggancio della Fiorentina ai friulani è cosa fatta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alla prima del 2021 la Juventus si mette alle spalle la goleada incassata dalla Fiorentina poco prima di Natale, andando a vincere per 4-1 contro l’Udinese. Nel primo tempo gol annullato a De Paul, per un lieve tocco di mano dell’argentino in apertura d’azione, e subito dopo vantaggio firmato da Ronaldo. Nella ripresa subito il raddoppio di Chiesa, poi un gol annullato a Ramsey e quindi il tris ancora di Ronaldo, nel mezzo anche una traversa di Stryger Larsen ed una di Zegelaar. Nel finale lo stesso Zegelaar accorcia le distanze con un tocco sotto misura e Dybala ristabilisce le distanze.

La NUOVA Classifica: Milan 37, Inter 36, Roma 30, Napoli 28, Juventus 27, Sassuolo 26, Atalanta 25, Verona 23, Lazio 22, Benevento 18, Sampdoria 17, Bologna 16, Udinese, Fiorentina 15, Cagliari 14, Parma 12, Spezia, Genoa, Torino 11, Crotone 9.