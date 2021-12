La Juventus vince contro il Cagliari grazie ad una rete di Bernardeschi e supera momentaneamente la Fiorentina. Sheva blocca l’Atalanta a Marassi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La diciannovesima giornata di Serie A si apre con due gare d’anticipo. La Juventus batte in casa un Cagliari in piena crisi di risultati. Nel primo tempo la rete messa a segno da Kean su assist dell’ex viola Bernardeschi permette alla squadra di Allegri di superare momentaneamente la Fiorentina in classifica. Dalbert e Joao Pedro sfiorano il pareggio nella ripresa, ma nel finale arriva il 2 a 0 firmato Bernardeschi. L’ex Fiorentina batte Cragno con un sinistro affilato che si insacca all’angolino. Per i gialloblù arriva così l’ennesima sconfitta stagionale. Sull’altro campo l’Atalanta a Marassi trova sulla sua strada un ostico Genoa. La squadra di Shevchenko vende cara la pelle e blocca la squadra di Gasperini sullo 0 a 0.

La nuova classifica di Serie A: Inter 43, Napoli, Milan 39, Atalanta 38, Juventus 34, Fiorentina e Roma 31, Lazio 28, Empoli 27, Torino 25, Sassuolo e Bologna 24, Verona 23, Udinese 20, Sampdoria 19, Venezia 17, Spezia 13, Genoa 11, Cagliari 10, Salernitana 8.