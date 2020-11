La Juventus vince in Ungheria ma Chiesa…si divora due gol

Nel posticipo serale di Champions League la Juventus di Andrea Pirlo vince in Ungheria contro i padroni di casa del Ferencvaros per 4 a 1 agevolando il passaggio del turno agli ottavi di finale. I bianconeri passano in vantaggio al 7′ con Morata su assist dell’ex Fiorentina Cuadrado. Tra il 20′ e il 25′ Federico Chiesa su “doppio” assist di Cristiano Ronaldo non riesce a mettere a segno il suo primo gol in Champions League gettando al vento due ottime occasioni. Al 60′ Alvaro Morata raddoppia per la Juventus con un gran destro dal limite. Con una doppietta nell’ultimo quarto d’ora Paulo Dybala chiude i conti. Sul finale arriva il gol della bandiera degli ungheresi.

0 0 vote Article Rating