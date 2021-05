La Juventus Women intanto vince l’ennesimo scudetto mentre la Fiorentina rischia di perdere anche il quinto posto

Con la vittoria di oggi sul Napoli, la Juventus Women ha conquistato il suo quarto scudetto di fila, di fatto al quarto anno di vita della società: è il primo verdetto per quanto riguarda l’alta classifica della Serie A femminile, mentre resta da assegnare il secondo posto in Champions League. Che non sarà della Fiorentina Femminile, dopo le partecipazioni degli ultimi anni: anzi la squadra viola in questa giornata, la terz’ultima, rischia di perdere anche il quinto posto a vantaggio dell’Empoli. Non che la posizione a quel punto faccia molta differenza per una squadra che dovrà essere rifondata, a partire dalla panchina, un po’ come la versione maschile.