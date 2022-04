La Lazio cala il poker a Genova e prova l’allungo sulla Fiorentina per la corsa all’Europa Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo delle ore 12:30 la Lazio vince 4-1 sul campo del Genoa. Apre le danze Marusic al 31′, poi si scatena Immobile che va a segno nel recupero del primo tempo e al 63′. Cinque minuti fa autogol Patric, ma l’attaccante biancoceleste al 76′ sigla la sua personale tripletta per il definitivo poker della squadra allenata da Sarri. Questa vittoria lancia la Lazio a quota 55, superando momentaneamente la Roma di una lunghezza e staccando la Fiorentina, che giocherà tra poco a Napoli, di cinque punti. Per il Genoa di Blessin si tratta invece della seconda sconfitta consecutiva e resta al penultimo posto in compagnia del Venezia impegnato tra poco contro l’Udinese.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 67, Inter*, Napoli 66, Juventus 62, Lazio 55. Roma 54, Atalanta* 51, Fiorentina* 50, Verona 45, Sassuolo 43, Torino* 38, Udinese**, Bologna*, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia*, Genoa 22, Salernitana* 16.

*Una partita in meno