La Lazio cerca compratori per Milinkovic-Savic… e prepara un altro scherzetto alla Fiorentina

Un altro scherzetto della Lazio alla Fiorentina dopo quello di Milinkovic-Savic qualche estate fa? Secondo La Gazzetta dello Sport è possibile, seppur con modalità diverse. I biancocelesti, infatti, stanno lavorando per incassare soldi dalla cessione proprio di Milinkovic-Savic. Bottino che Tare userebbe poi per raggiungere Rodrigo De Paul, riuscendo addirittura ad accontentare le esose richieste dell’Udinese. Quelle richieste, francamente eccessive, che hanno fatto desistere la Fiorentina nello scorso mercato ma che la Lazio non avrebbe problemi a pagare con la cessione di Milinkovic-Savic. Vedremo dunque cosa accadrà. ma Pradè dovrà stare attento a non farsi sorprendere di nuovo.

0 0 vote Article Rating