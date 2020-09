La Lazio chiude definitivamente per un attaccante che era seguito anche dalla Fiorentina

La Lazio ha chiuso l’operazione che porterà l’attaccante kosovaro Vedat Muriqi dal Fenerbaçe nella Capitale. L’accordo totale è stato trovato in serata come riportato da Sky Sport. L’attaccante era anche nel taccuino della Fiorentina, anche se le priorità per l’attacco rimangono altre.

