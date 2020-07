La Lazio crolla contro il Milan, e per i rossoneri ci mette lo zampino anche un ex viola Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo di Serie A di stasera la Lazio perde in casa contro il Milan per 3-0. A segno per i rossoneri nel primo tempo Calhaloglu e Ibrahimovic, nel secondo tempo cala il tris l’ex attaccante della Fiorentina Rebic su assist dell’obiettivo di mercato dei viola Bonaventura. Senza il suo bomber Immobile, assente per squalifica, la squadra allenata da Inzaghi non trova la forza per reagire e resta così distante 7 punti dalla Juventus capolista, mentre il Milan sale in classifica salendo a quota 46 superando momentaneamente il Napoli di una lunghezza in classifica.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 75, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 60, Roma 48, Milan 46, Napoli 45, Verona 42, Parma, Cagliari 39, Bologna 38, Sassuolo 37, Fiorentina, Torino, Udinese 31, Sampdoria 29, Genoa 26, Lecce 25, Spal 19, Brescia 18.