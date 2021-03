La Lazio evita i punti di penalizzazione, ma non la multa pecuniaria. Per Lotito inibizione “soft”

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha emesso la sentenza definitiva sul “caso tamponi Lazio“. La squadra biancoceleste ha evitato i punti di penalizzazione in classifica, ma la società dovrà pagare una multa pecuniaria di 150mila euro. Inoltre il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato inibito per sette mesi (ne erano stati chiesti 13), mentre i due medici della società coinvolti Ivo Pulcini e Fabio Rodia per 12 mesi.