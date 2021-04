La Lazio sembra fare sul serio per l’ex difensore della Fiorentina Vitor Hugo. Come riporta il Corriere dello Sport il DS biancoceleste Igli Tare avrebbe offerto al Trabzonspor 5 milioni per il cartellino del giocatore. Dalla Turchia avrebbero risposto picche, ma al club di Lotito il difensore brasiliano continua a piacere.