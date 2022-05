“Vorrei che la Lazio ottenesse risultati importanti, ma questo dipende da lei. Ha il suo destino in mano e solo lei può cambiare le cose. Per il quinto posto non sarà semplice, menomale che la Fiorentina ha mollato”.

Ha poi proseguito: “È un campionato in cui pensavo che la squadra di Sarri potesse fare meglio. Il cambio di gioco e di modulo sicuramente ha condizionato. La Lazio non può fare campionati così, prendendo tanti gol come è successo anche domenica (era sabato ndr). Quelle reti non si prendono neanche in terza categoria“.