La Lazio passa anche a Bergamo e raggiunge l’Atalanta in zona Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria importante per la Lazio di Sarri, nonostante l’assenza di Immobile, nello scontro diretto Champions in casa dell’Atalanta. Successo per 2-0 per i bianco celesti con le reti di Zaccagni al 10′ e di Felipe Anderson al 52′: nel finale espulso l’ex viola Muriel per doppio giallo. Primo k.o. per la squadra di Gasperini che viene così agganciata in zona Champions a quota 24.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Milan 26, Atalanta 24, Lazio 24, Roma 22, Udinese 21, Inter 21, Juventus 19, Torino 14, Salernitana 13, Sassuolo 12, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.