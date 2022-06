La Lazio piomba su Torreira: contatti in corso tra le parti

Mentre la Fiorentina non ha ancora deciso il da farsi per quanto riguarda Lucas Torreira, c’è una squadra di Serie A pronta ad approfittare dell’impasse che si è creato e ad intromettersi nella trattativa.

Si tratta della Lazio, che starebbe provando a giocare d’anticipo sul club di Rocco Commisso. Secondo quanto riportato da TMW, sarebbero in corso dei contatti per il centrocampista uruguaiano, che la Viola non ha riscattato a causa di alcune incomprensioni con l’entourage del giocatore.

La Lazio ha manifestato grande interesse per il giocatore: è un’idea che può diventare qualcosa di più nei prossimi giorni. E sullo sfondo la Fiorentina sempre vigile sulla situazione, ma a questo punto il rischio di perdere Torreira diventa sempre più alto.