La Lazio pronta ad accaparrarsi un centrocampista del Barcellona accostato anche alla Fiorentina

La Lazio deve ancora smaltire del tutto la delusione relativa al mancato arrivo di David Silva e il nome nuovo è quello di Rafinha, ex Inter, di proprietà del Barcellona, centrocampista brasiliano accostato in passato anche alla Fiorentina. Secondo le notizie che arrivano dalla Spagna il club biancoceleste sarebbe vicino alla chiusura dell’affare, per una cifra vicina ai 12 milioni di euro.

