La Lazio ribalta il Torino all’ultimo minuto e supera la Fiorentina. La Juventus torna a vincere con Cristiano Ronaldo Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena concluse le gare di oggi delle ore 15. La Juventus con l’ex giocatore della Fiorentina in campo Chiesa per tutti i 90 minuti torna a vincere in campionato strapazzando a domicilio lo Spezia per 4-1. A segno per i bianconeri Morata, Rabiot e Ronaldo subentrato nella ripresa e autore di una doppietta. Tra Torino e Lazio finisce invece per 3-4. I granata vengono rimontati in casa dai biancocelesti in pieno recupero da Immobile e Caicedo. La squadra di Giampaolo resta così ultima in classifica con il Crotone.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 16, Juventus, Atalanta 12, Sassuolo, Napoli, Inter 11, Lazio 10, Sampdoria 9, Verona, Roma 8, Cagliari, Fiorentina 7, Benevento, Bologna 6, Spezia 5, Parma, Genoa 4, Udinese 3, Torino, Crotone 1.