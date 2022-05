La Lazio riprende la Juve al 95′ dopo una simulazione di Cuadrado e va in Europa League. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pari con doppia rimonta per la Lazio in casa della Juventus, con la rete del decisivo 2-2 firmata da Milinkovic-Savic proprio al 95′, all’ultimo secondo. La particolarità è che il contropiede del pari è nato da una simulazione di Cuadrado al limite dell’area opposta. In precedenza le reti di Vlahovic e Morata nel primo tempo e quella di Patric prima del gol conclusivo. La Lazio va così aritmeticamente in Europa League.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 83, Inter 81, Napoli 76, Juventus 70, Lazio 63, Roma 60, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona 52, Torino 50, Sassuolo 50, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Spezia 36, Sampdoria 36, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 26.