La Lazio rischia di perdere un giocatore importante in vista della partita contro la Fiorentina

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha fatto sapere che Manuel Lazzari ha subito una lesione muscolare: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari è stato sottoposto in data odierna, presso Paideia International Hospital, ad esami clinici e strumentali che hanno confermato il quadro di lesione di primo grado a carico del bicipite della coscia destra”.

Nei prossimi giorni si capirà meglio quanto potrà essere lungo il periodo di stop per l’esterno biancoceleste, che però potrebbe essere a rischio anche per la partita contro la Fiorentina in programma il 10 ottobre.