La Lazio si sbarazza anche del Genoa e automaticamente la Fiorentina si allontana sempre più dalla zona retrocessione.Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

Nell’anticipo di mezzogiorno e mezzo la Lazio va a vincere in casa del Genoa. Partita non semplice per i biancocelesti, con i padroni di casa che hanno dato battaglia e riaperto più volte la gara. I biancocelesti vanno sul 2-0 con i gol di Marusic al 2′ e di Immobile al 51′, ma i rossoblù accorciano le distanze al 57′ con la rete di Cassata. La Lazio va sul 3-1 al 71′ con la punizione siglata da Cataldi, ma in pieno recupero gli avversari accorciano le distanze con il rigore segnato da Criscito al 90′. La squadra di Inzaghi vince così per 3-2 e va a consolidare il secondo posto a quota 59 punti a una sola lunghezza dalla Juventus capolista, mentre il Genoa resta terzultimo a 22 e a meno 7 dalla Fiorentina.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 60, Lazio 59, Inter 54, Atalanta 45, Roma 39, Napoli, Milan 36, Verona, Parma 35, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo, Fiorentina 29, Torino 27, Udinese 27, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, SPAL 15.