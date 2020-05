La Lazio vuole fare il gruzzolo con i prestiti e spera nella Fiorentina ma il centrocampo viola…

La stagione di Milan Badelj non è stata certo delle migliori almeno fino al momento dell’interruzione, sempre titolare con Montella, messo un po’ da parte invece con Iachini. La Fiorentina difficilmente avrebbe pensato al riscatto del croato ma la particolare situazione storica potrebbe congelare tutta una serie di affari e rinviarne magari la decisione di un anno. In ogni caso il centrocampo della prossima avrà in Amrabat il perno centrale, il che rende comunque molto in salita la strada per il riscatto, in cui la Lazio invece spera per poter raccogliere un piccolo gruzzolo. Ripartenza o meno insomma, le strade di Badelj e della Fiorentina potrebbero dividersi nei prossimi mesi.