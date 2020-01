La Lazio va avanti a suon di rigori, ben 53 nelle ultime cinque stagioni. Ma subito dopo… c’è la Fiorentina!

La Lazio ha vinto in extremis la partita contro il Brescia, continuando una striscia positiva straordinaria. Comune denominatore Ciro Immobile, protagonista anche oggi con una doppietta… e un rigore. Già, perché la squadra di Inzaghi sta beneficiando sempre di più della massima punizione, tanto che quest’anno ne ha già ottenute 11. Stando alle ultime cinque stagioni, la Lazio è al primo posto di questa speciale classifica con ben 53 rigori concessi. Ed ecco che entra in gioco la Fiorentina: la squadra viola si trova subito dietro, con 37 penalty conquistati, uno in più della Roma. Chiudono la top five Sampdoria e Milan, mentre ne rimangono fuori a sorpresa Inter, Juventus e Napoli.