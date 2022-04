La Lazio vince all’ultimo respiro e stacca la Fiorentina. Allo Spezia non bastano due ex viola. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata una rocambolesca partita al Picco tra Spezia e Lazio.

Ad aprire la partita è stato Amian per i padroni di casa al nono minuto di gioco. Al 33esimo del primo tempo è stato il rigore di Immobile a pareggiare i conti per la Lazio. Nuovo vantaggio spezzino al 35esimo con l’ex viola Agudelo. Il secondo tempo si apre con l’autogol sfortunato di Provedel, che pareggia nuovamente i conti. Poi ancora in vantaggio lo Spezia con l’altro ex Fiorentina, Hristov. Al 68esimo arriva il 3-3 firmato Milinković-Savić. Il gol vittoria dei biancocelesti è arrivato al 90esimo con Acerbi.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 74, Inter 72, Napoli 70, Juventus 66, Lazio 59, Roma 58, Fiorentina 56, Atalanta 55, Verona 52, Sassuolo 46, Torino 44, Udinese 43, Bologna 42, Empoli 37, Spezia, Sampdoria 33, Cagliari 28, Salernitana* 25, Genoa 25, Venezia 22*.

*una partita in meno