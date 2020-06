La Lazio vince ancora in rimonta e tiene il Torino in compagnia della Fiorentina. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Primo anticipo del 29esimo turno e successo da parte della Lazio in casa del Torino, un 2-1 in rimonta uguale solo nel punteggio a quello di 3 giorni fa contro la Fiorentina. Stavolta il rigore l’ha avuto il Torino, trasformato in apertura da Belotti; nella ripresa invece le reti di Immobile e Parolo a regalare la vittoria ai biancocelesti. I granata restano così appaiati alla Fiorentina in classifica.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 69, Lazio 68, Inter 61, Atalanta 57, Roma 48, Napoli 45, Milan 42, Verona, Parma 39, Cagliari 38, Bologna 37, Sassuolo 34, Fiorentina, Torino 31, Udinese 28, Sampdoria, Genoa 26, Lecce 25, Spal, Brescia 18.