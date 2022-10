La Lazio vola mentre la Fiorentina resta in zona… depressione, dietro a Monza e Salernitana. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un posticipo da incubo per la Fiorentina che cede per 4-0 in casa alla Lazio, dopo un primo tempo anche positivo. A segno Vecino e Zaccagni nel primo tempo mentre nella ripresa le firme di Luis Alberto e Immobile, per una classifica che resta deprimente e complicata.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 23, Atalanta 21, Milan, Udinese 20, Lazio 20, Roma 19, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza, Salernitana 10, Fiorentina 9, Spezia, Empoli 8, Lecce, Bologna 7, Verona 5, Cremonese, Sampdoria 3.