“La Lega Calcio non vuole più la fascia di Astori, la burocrazia si abbatterà sulle ragioni del cuore. Commisso parlerà”

Nel suo editoriale per Il Tirreno, il giornalista Enzo Bucchioni è tornato a parlare di quella che è la questione relativa alla deroga (ormai scaduta) data dalla Lega Calcio alla Fiorentina per continuare a usare la fascia di Davide Astori. Queste alcune parti dell’articolo:

“In fondo la fascia era un modo per tenerne viva la memoria, far sentire il giocatore ancora fra noi, ripensare ai valori positivi che ha sempre portato in campo con Cagliari, Roma, Fiorentina. […] Sapete chi non vuole più la fascia di Astori? La Lega calcio e qui siamo a un’altra frase fatta: incredibile ma vero. […] I viola avevano chiesto una deroga per continuare a onorare la memoria del proprio capitano, ma ora che i due anni di concessione sono finiti la ghigliottina del burocrate sta per abbattersi sulle ragioni del cuore […] Rocco Commisso prima o poi dirà qualcosa, non è un grande estimatore del carrozzone Lega e questa potrebbe essere l’occasione per sottolinearne l’inadeguatezza”.