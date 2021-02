La Lega Serie A celebra Vlahovic: “La giovane garanzia viola”. L’attaccante scelto da Prandelli che sta tenendo a galla la Fiorentina

Pian piano tutti si stanno accorgendo di Vlahovic. Prandelli gli ha caricato sulle spalle il peso dell’attacco della Fiorentina e il serbo ha risposto con i fatti, ossia con i gol. Contro le accuse di chi lo riteneva capace di segnare solo su rigore, il giovane centravanti sta collezionando timbri importanti come quelli negli scontri salvezza contro Cagliari, Crotone e Spezia.

Quest’oggi allora anche la Lega Serie A decide di celebrarlo, dedicandogli un post sui propri canali social. Vlahovic viene mostrato mentre esulta con il pugno chiuso e lo sguardo determinato, e a corredo della foto c’è la didascalia: “La giovane garanzia della Viola”. Sono ben altri i numeri che servono per rappresentare una sicurezza, ma ora come ora questo termine va più che bene. In un momento in cui la Fiorentina si smarrisce continuamente, Vlahovic è uno di quelli capace di riportarla sempre a galla.