La Lega Serie A conferma: Fiorentina-Udinese il 27 aprile. Ecco l’orario

La Lega Serie A ha confermato la data per il recupero di Fiorentina-Udinese, la partita non giocata a causa del Covid-19. Il match si giocherà mercoledì 27 aprile alle ore 18.00 con la partita che sarà in diretta su DAZN e Sky Sport.

Questi gli orari degli altri recuperi in programma per il 27 aprile: Salernitana-Venezia ore 18, Atalanta-Torino ore 20.15, Bologna-Inter 20.15.