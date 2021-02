Confermato l’orario serale per Milan-Udinese (in contemporanea con la presenza a Sanremo di Ibrahimovic) e qualche tifoso rievoca il “Carnevale di Edmundo”

La Lega Calcio ha da poco reso noti gli orari del turno infrasettimanale della prima settimana di marzo. Sia Fiorentina-Roma che Milan-Udinese sono state confermate il 3 marzo alle 20.45, ma l’orario della gara di San Siro era attesissimo. La gara infatti coincide con gli impegni televisivi al Festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, che adesso o sarà in campo con il suo Milan, o sarà nella località ligure. Affossata dunque l’idea di una possibile (e bizzarra) deroga per il campione svedese e per la società rossonera che avrebbe potuto giocare di pomeriggio.

Tra dubbi e perplessità, qualche tifoso milanista e non solo, alla notizia ha rievocato il viaggio verso Rio de Janeiro per partecipare al Carnevale brasiliano di Edmundo, quando ancora indossava la maglia della Fiorentina. L’attaccante lasciò la squadra di Trapattoni capolista, ma con soli due attaccanti a disposizione. Il come andò a finire lo sappiamo tutti. Quando lo spettacolo chiama, per qualcuno è difficile dire di no…