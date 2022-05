La Lega Serie A pensa a una deroga ad hoc per la Roma: di venerdì l’ultima partita contro il Torino, ma la contemporaneità con Fiorentina&Co…

La Lega di Serie A starebbe pensando a una deroga da concedere alla Roma per giocare l’ultima giornata contro il Torino di venerdì sera. In questo modo, però, non ci sarebbe la contemporaneità del match con le altre pretendenti all’Europa, tra cui Fiorentina, Atalanta e Lazio. I giallorossi avrebbero così più tempo per preparare la finale di Conference League contro il Feyenoord.

Da regolamento la squadra capitolina si dovrebbe attenere alla contemporaneità vista la serrata lotta per i posti in Europa, ma vista l’eccezionalità della situazione, l’Assemblea di Lega in corso a Roma potrebbe dare il via libera all’autorizzazione.