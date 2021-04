La Lega Serie A premia l’MVP di Aprile. Il riconoscimento se lo aggiudica un rimpianto della Fiorentina

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale della Lega Serie A, viene annunciato il vincitore del premio di “MVP di aprile“ del nostro campionato. Il riconoscimento se l’è aggiudicato l’ex Fiorentina, ora all’Atalanta, Luis Muriel. Ecco qui di seguito uno stralcio della nota con i dettagli e tutti i numeri del colombiano.

“Il premio MVP di aprile è stato assegnato al calciatore dell’Atalanta Luis Muriel. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Atalanta – Benevento, in programma mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 20.45 al Gewiss Stadium.

La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 29ª alla 33ª della Serie A TIM 2020/2021.

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 9 nerazzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

– Ha realizzato 3 gol e 1 assist nel mese di aprile

– Efficienza Tecnica al 95,5% e Fisica al 95% con picchi del 98% nelle azioni ad altissima accelerazione

– Aggressività Offensiva al 96,5%: quando entra in possesso di palla sa già cosa deve fare e conosce sempre la via migliore per arrivare in porta

– K-Movement al 94%: sa farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, esegue con precisione millimetrica movimenti ottimali e crea linee di passaggio per i compagni

– Salta l’uomo nell’88% delle occasioni di 1vs1 offensivo”