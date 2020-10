La Lega Serie A ufficializza: “Juventus-Napoli si giocherà”

Con una nota ufficiale della Lega Serie A si apre un nuovo capitolo riguardante il big match di questa giornata tra Juventus e Napoli, dopo lo stop alla partenza dei partenopei per Torino da parte della Asl. “La Lega Serie A conferma che la partita Juventus-Napoli valida per la terza giornata di Serie A Tim resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45”, si legge. Adesso probabilmente toccherà nelle prossime ore al Napoli chiedere il rinvio, presentarsi a Torino o rischiare lo 0-3 a tavolino in caso la gara non sia rimandata prima.

0 0 vote Article Rating