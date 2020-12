La lettera a Nardella: “Rifacciamo uno stadio completamento ammodernato al posto del Ridolfi sostenendo a pieno lo sviluppo economico dell’area di Campo di Marte”

Attraverso La Repubblica, un appello al sindaco di Firenze Dario Nardella da parte di tre architetti sul Franchi, ma non solo: “Gentile Sindaco Nardella, a nome delle migliaia di “amici del Franchi” in tutto il mondo vorremmo ringraziarLa per la sua dichiarazione del 9 dicembre scorso in merito alla lettera degli architetti, ingegneri e studiosi mondiali a sostegno della conservazione del capolavoro di Nervi, un pezzo della storia dell’architettura e dell’ingegneria del XX secolo. Questa settimana abbiamo parlato con il presidente dell’Ordine degli Architetti di Firenze, e abbiamo discusso di un’idea che lei stesso ha presentato nella sua conferenza stampa dell’11 agosto scorso: pensare «oltre» lo stadio e considerare l’intero Campo di Marte come sito sul quale intervenire. Nelle sue osservazioni, lei menziona un nuovo possibile sviluppo commerciale dell’area, insieme a una nuova linea tranviaria e nuovi parcheggi. Riteniamo che facendo un ulteriore passo avanti, con l’aggiunta di un nuovo stadio completamente moderno sul sito dello Stadio Luigi Ridolfi accanto al restaurato Franchi, Firenze potrebbe dare vita ad una pianificazione perfettamente integrata, mantenendo l’originalità storica dell’impianto di Nervi mentre costruisce un nuovo stadio, complementare al Franchi, sostenendo il pieno sviluppo economico del Campo di Marte. Si fornirebbe alla Fiorentina una nuova casa, dando spazio e servizi al quartiere e fornendo entrate alla città da una nuova categoria di turisti”.

