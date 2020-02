La lettera della Figc al Governo: “Si giochi a porte chiuse”

E’ arrivata una presa di posizione ufficiale da parte della Figc per affrontare l’emergenza Coronavirus. Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, nominato proprio oggi dal consiglio federale anche vicepresidente Figc, ha inviato una lettera al Governo, attraverso il ministro dello sport, Spadafora, quello dell’Interno, Lamorgese, e quello della Salute, Speranza, per chiedere che nei territori considerati a rischio (Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino) le gare di calcio non vengano sospese, ma siano disputate a porte chiuse. Si tratta di un atto formale, che la Lega motiva con il “calendario già saturo di impegni” e la necessità che le competizioni si concludano “entro il 24 maggio stante l’avvio dei prossimi Europei di calcio“.