La lettera di Fiorentina e di altri sei club: La minaccia di pretese risarcitorie

Sette club, Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Verona, sono le firmatarie di una lettera indirizzata ai vertici Lega (al presidente Dal Pino e all’a.d. De Siervo) e anche agli altri 13 società di A.

Questa lettera, si legge su La Gazzetta dello Sport, è stata scritta per ribadire la contrarierà all’operazione con i fondi, sottolineando “la necessità di procedere senza indugio all’assegnazione dei diritti”, con la minaccia di “legittime pretese risarcitorie”, se si arrivasse a invalidare il bando per non aver ceduto i diritti entro il 29 marzo, data di scadenze delle proposte di Dazn e Sky.